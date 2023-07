Incidente nel pomeriggio a Brolo. Un 78enne di Brolo è stato traferito in elisoccorso al Policlinico di Messina a causa dei traumi riportati a seguito dello scontro con un’autovettura in transito.

L’uomo, secondo quando si apprende, si trovava a piedi lungo la via Vittorio Emanuele III, in pieno centro cittadino, nella parte lato ovest della statale 113, quanto è finito per terra a seguito dell’impatto con l’automobile. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto l’ambulanza del 118. Le condizioni del 78enne, che era vigile all’arrivo dei soccorsi, non sarebbero gravi.

I vari traumi riportati agli arti inferiori con escoriazioni diffuse hanno consigliato ai sanitari di richiedere l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento al Policlinico di Messina. Sul posto gli agenti della Polizia Locale ed i mezzi del soccorso stradale.