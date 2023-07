Visita del Governatore Rotary Distretto 2110 Sicilia Malta a Patti presso l’hotel la Playa Goffredo Vaccaro.

Un appuntamento che ha visto due momenti degni di nota. Nel pomeriggio di venerdì l’incontro tra il direttivo, i soci, il presidente del Rotary Club Patti Terra del Tindari e il Governatore Goffredo Vaccaro, dove sono stati elencati i progetti in cantiere per l’ A.R. 2023/2024 del Club di Patti, che sarà presieduto da Nuccio Portale, mentre in serata la conviviale Rotariana, con la partecipazione congiunta dei Club di Patti, di Barcellona con il presidente Antonino Ravidà e di Capo D’Orlando presidente Rosetta Vitanza, tutti uniti in un momento di gala e di aggregazione, dove si è continuato a parlare di proposte e progetti concreti, che il Club di Patti giunto al quarantesimo anno dalla sua costituzione, ha sempre fattivamente portato avanti.