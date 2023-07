Presso lo spazio eventi della discoteca La Pineta di San Giorgio di Gioiosa Marea, si è tenuto il convegno “Porti turistici e crescita economica dei territori. Comunicazione e testimonianze”, organizzato su iniziativa di Anna Sidoti, responsabile dello sviluppo dell’Istituto Milton Friedman per il Comune di Patti e l’area dei Nebrodi.

I porti turistici aprono e accolgono i territori al turismo, alla diversità e al confronto culturale. E’ stato questo, in sintesi, il leitmotiv dei relatori che hanno partecipato all’incontro.

Al convegno, hanno preso parte il Sindaco del Comune di Gioiosa Marea, Giusy La Galia; l’assessore Salvatore Salmeri; la senatrice di Fratelli d’ Italia, Ella Bucalo; il presidente della Pro Loco, Calogero Gambino. Presenti anche il sindaco di Montagnareale Salvatore Sidoti, il sindaco di Naso Gaetano Namì, il presidente del Consorzio per le Autostrade Siciliane, Filippo Nasca e alcuni imprenditori del settore turistico della provincia di Messina.

“I valori di Friedman –ha detto il responsabile dell’Istituto Milton Friedman Regione Sicilia e Coordinatore delle Regioni, Ninni Petrella-, non conoscono fazioni politiche e agiscono a livello culturale, favorendo lo sviluppo e i conseguenti benefici per tutte le comunità. In un settore così importante e strategico -ha concluso Petrella-, appare chiaro costituire una partnership tra pubblico e privato”.

Inoltre, si è molto dibattuto sulle tematiche legate alla difficoltà di fare imprenditoria in Sicilia, spesso dovuta ad una burocrazia lunga e farraginosa. Si è parlato anche della demotivazione da parte dei giovani nell’avviare delle attività imprenditoriale, costretti talvolta ad abbandonare la propria terra per realizzare il proprio futuro.

Anna Sidoti, Esperto PNRR Regione Siciliana, intervenuta sull’argomento “Crescita dei territori e sviluppo turistico culturale ha detto: “Gli strumenti di programmazione sono necessari per lo sviluppo dei nostri territori, ma non basta scriverli. E’ fondamentale, perché poi possano essere attuati, che siano scritti bene. Oggi si parla di incremento dell’imprenditoria giovanile e di incremento dell’imprenditoria femminile, ma si tratta di imprenditoria straniera. La politica italiana ha il dovere di dotarsi di una classe burocratica competente e capace e deve mettere al centro dell’attuazione dei suoi programmi l’imprenditore che chiede procedure snelle, trasparenti, oggettive”.

Tra i relatori, è intervenuto anche l’architetto Francesco La Monica che ha portato un’importante testimonianza con il progetto del porto di Santo Stefano di Camastra: “Il progetto del porto – ha affermato- è iniziato nel 2007 ed è terminato solo adesso, nel 2023. Si è trattato di un’opera complessa sotto il profilo tecnico e sociale. Il porto ha bisogno di essere accolto dagli attori del territorio, altrimenti non potrà mai svilupparsi”.

“Sono un imprenditore straniero che ha investito capitali per far crescere il sistema Sicilia”. Così ha esordito l’imprenditore americano e amministratore delegato di Aicon Yachts Marc-Udo Broich, il quale ha portato la propria testimonianza, dispensando alcuni suggerimenti per permettere agli imprenditori di investire in Sicilia e più direttamente in Italia. Lui che, da americano di origini tedesche, si è trovato ad investire a Giammoro di Pace del Mela, dove ha ridato vita alla prestigiosa azienda che produce yachts di lusso. Mi sono ritrovato nell’iter infinito della burocrazia – ha proseguito l’imprenditore Americano- fatta di carte, firme e timbri. Una burocrazia infinita e quasi senza uscita. Ho scelto la Sicilia, perché amo questa terra, ma mi sono ritrovato a dover fare i conti con una realtà ostile. Lo sviluppo ha bisogno di partire da una mentalità differente e da una politica favorevole”.

Infine, il Contrammiraglio Rosario Marchese Docente dell’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile di Catania, ha spiegato la normativa di settore relativa ai porti turistici e le connesse problematiche inerenti alla loro classificazione di settore. “Sostengo, che le regioni debbano effettuare una regionalizzazione delle aree ricettive di strutture turistiche – ha evidenziato Marchese- che tenga conto di tutte le esigenze: strutturali, ambientali, sociali di sostenibilità in sinergie con gli Enti locali.