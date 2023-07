Pace del Mela – Pace del Mela vota il Documento di Programmazione di Sistema (DPSS) adottato dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto con Delibera n.138 del 5/5/2023.

Il 13 luglio è tornato a riunirsi il civico consesso pacese portando come primo punto all’ordine del giorno il “Documento di Programmazione di Sistema (DPSS) adottato dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto con Delibera n.138 del 5/5/2023”. A votarlo sono stati i consiglieri di maggioranza, mentre l’opposizione si è astenuta.

La maggioranza fa sapere che il documento è stato sottoposto, mediante Conferenza dei Servizi indetta dall’Autorità Portuale, al parere di ciascun Comune territorialmente interessato, vale a dire Messina, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela.

“Il parere espresso oggi, -dichiarano – unitamente a quello degli altri Comuni interessati, è propedeutico alla definitiva approvazione da parte dell’Assessorato al Territorio e dal Ministero delle Infrastrutture. Con il Documento di Programmazione di Sistema viene tracciata la perimetrazione della nuova area portuale e descritto il potenziamento delle infrastrutture viarie.” Il Sindaco Mario La Malfa ritiene quella odierna “una deliberazione estremamente importante in quanto è il punto di partenza di un nuovo percorso di potenziamento dell’intera area industriale di Giammoro che integra e completa il progetto di riforestazione e riqualificazione del litorale avviato lo scorso anno”.

L’opposizione consiliare invece si è astenuta dalla votazione. “Dopo lettura della proposta di deliberazione da parte del proponente assessore Schepis, il nostro capogruppo, a nome del gruppo Alternativa, è intervenuto valutando positivamente le linee guida contenute nel documento, allo stesso tempo ha sottolineato il troppo breve lasso di tempo concesso per l’approfondimento della questione, data la consistenza della documentazione allegata alla proposta.

Nonostante ciò abbiamo evidenziato possibili criticità derivanti dalla sovrapposizione, del redigendo strumento urbanistico dell’autorità portuale con la pianificazione territoriale comunale. Abbiamo inoltre chiesto che il Comune sia presente nelle sedi opportune, nei momenti cruciali e decisionali. In definitiva la nostra scelta di astenerci deve essere vista in senso costruttivo, auspicando ricadute positive per il nostro territorio. Abbiamo accolto con favore che dal gruppo di maggioranza e dall’assessore proponente, ci siano stati segnali di apprezzamento sul nostro intervento.”