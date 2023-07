Si svolgerà Sabato 5 Agosto 2023 la Cronoscalata “Da’ Fornace – Città di Mirto“, un evento ciclistico amatoriale e agonistico organizzato dall’Asd MF Racing Team (ACSI Ciclismo Messina).

Il raduno dei partecipanti è previsto dalle ore 15:30 alle 16:30, presso la Piazza Vittorio Emanuele, con la partenza in programma alle ore 17:30; partirà un singolo atleta alla volta, con partenze distanziate di 60 secondi.

La gara sarà valida come Prova Unica Provinciale Cronoscalate Ciclismo ACSI Messina e come terza Tappa del Campionato Criterium Cronoscalate ACSI Ciclismo Sicilia 2023. La pre-iscrizione è obbligatoria online sul sito id.chronos.it entro e non oltre Mercoledì 2 Agosto 2023, con un pagamento di bonifico di 17 euro, indicando il team, il nome e il cognome dell’atleta. Il percorso di gara misura 4,16 Km, con un dislivello complessivo di 377 mt. E’ possibile partecipare alla gara in Bici da corsa, in E-Bike (Novità 2023) o in MTB (obbligatorio l’uso di ruote da fuori strada per le MTB). A fine gara verranno assegnati i titoli e le maglie di Campioni Provinciali Cronoscalate (esclusiva per le sole tessere appartenenti al Comitato Provinciale ACSI Ciclismo Messina); poi ci saranno le premiazioni gara Bici da corsa, sia muscolare che E-Bike (assoluti uomo/donna, primi 3 di ogni categoria e le prime 3 società classificate). Per la MTB verranno premiati il primo, il secondo e il terzo assoluti.