È stato trasferito in gravissime condizioni al Papardo di Messina un 81enne rimasto ferito in un incidente stradale questa mattina nel centro di Capo d’Orlando, per la precisione in Via Cordovena.

L’uomo si trovava in sella alla propria bici a pedalata assistita quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che lo ha immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Sant’Agata Militello.

Qui i medici, prestate le prime cure del caso, vista la vastità dei traumi diffusi e avendo riscontrato un’emorragia cerebrale, hanno disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso all’Ospedale Papardo di Messina. Il velivolo è atterrato allo Stadio Fresina.