E’ giunto alla fase decisiva il Torneo di Calcio a 5, che ha avuto inizio lo scorso 3 Luglio e che si sta svolgendo presso il campetto comunale in erba sintetica di Mirto, con le semifinali in programma Lunedì 17 Luglio e la finale prevista per Martedì 18 Luglio.

A contendersi l’atto finale saranno le formazioni di Toto Plays, compagine formata da diversi calciatori di Sant’Angelo di Brolo e che si è aggiudicata il Torneo dello scorso anno, con la denominazione Haiti, e Galati, squadra composta da alcuni giocatori del Città di Galati, e Pro Secco, costituita da vari giocatori di livello come Andrea ed Edoardo Collura, Peppe Conti e Antonello Barca, e Arte In Ferro, che schiera tra le proprie fila il portiere Ivan Presti e il centrocampista Walter Accardi, entrambi giocatori della Polisportiva Mirto.

Giovedì 13 e Venerdì 14 Luglio si sono disputati i quarti di finale. I Toto Plays hanno avuto la meglio sulla FC Zingales per 6-5, il Galati ha sconfitto a tavolino i Nati X Perdere, che non si sono presentati alla partita, la formazione Pro Secco ha battuto la compagine di Frazzanò Ditta S. Ravì Pinto 3-2, mentre Arte In Ferro ha superato il Bar King 23 per 9-4, con le triplette di Walter Accardi e Giacomo Truglio, la doppietta di Francesco Passalacqua e il gol di Fabio Salpietro.

Il Torneo è stato organizzato dalla Polisportiva Mirto, con diversi premi. La formazione prima classificata riceverà, oltre alla coppa tradizionale, un premio di 1.000 euro; la seconda classificata otterrà una pizza per tutta la squadra, presso il Ristorante “Manhattan”, mentre la terza classificata guadagnerà una cassa di birra e un panino al chiosco, allestito per l’occasione nei pressi del campetto comunale. Inoltre verranno premiati il Miglior giocatore, il Miglior portiere e il Capocannoniere.