Il Tribunale di Messina (Giudice Sergi) ha assolto trentuno cittadini della provincia, accusati, quali lavoratori del settore agricolo, di una ditta con sede a San Piero Patti, di avere posto in essere condotte di falso e truffa all’INPS per la mancata esecuzione di lavori, in relazione ai quali era stata erogata la disoccupazione agricola.

L’indagine condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza era approdata a dibattimento. A prevalere la tesi difensiva, finalizzata a dimostrare l’esatta esecuzione dei lavori e la conseguente infondatezza della impostazione accusatoria.

Hanno difeso gli avvocati Decimo Lo Presti, Fabio Di Santo, Lidia Di Blasi, Eliana Raffa, Attilio Scarcella, Sebastiano Campanella, Salvatore Ricca, Eugenio Passalacqua, Carmelo Damiano.