La Mamertina sta iniziando a pianificare la stagione sportiva 2023/2024, nel Campionato di Terza Categoria, eseguendo diverse operazioni di mercato tra riconferme e nuovi acquisti.

Il Presidente della formazione giallorossa Federico Miceli, il direttore sportivo Giuseppe Emanuele e la dirigenza galatese tengono aggiornati i tifosi della Mamertina, annunciando alcune conferme e vari innesti di mercato; la società comunica di rimanere collegati sui profili social, in attesa di altri colpi a effetto, che giungeranno a breve, e di novità da “togliere il fiato” per la dirigenza.

Tra i nuovi acquisti bisogna segnalare i ritorni del difensore Vito Praticò, che torna a giocare con la maglia della Mamertina, e dell’attaccante Ivan Truglio, che si presenta di nuovo nella sua Galati Mamertino calcistica, dopo un periodo di assenza per motivi lavorativi. Arriva alla corte di mister Calogero Gemma, ufficializzato sulla panchina della Mamertina qualche settimana fa, anche il portiere Giuseppe Grillo, giovane estremo difensore santagatese che nella scorsa stagione ha difeso i pali del Caronia; Grillo in precedenza aveva militato nelle giovanili del Sant’Agata ed è cresciuto calcisticamente nella New Eagles. Grillo è stato ufficializzato, dopo gli addii tra i pali di Sciortino e Vinci. Gli altri innesti di mercato sono Carmelo Agrì, Fernando Venuto, ex del Città di Galati, Paolo Fogliano, centrocampista cresciuto nella Scuola Calcio di Galati Mamertino New Eagles e formatosi nella squadra del Città di Galati, e Raffaele Cedro, giovane galatese che nella passata stagione ha vestito la maglia del Tortorici in Prima Categoria.

Sono stati invece riconfermati gli attaccanti Luca Cono Genova e Mattia Pizzuto, e il centrocampista Mirko Faustino; la Mamertina annuncia anche che si dividono le strade con l’attaccante Manuel Spasaro, che ha trascinato la formazione galatese fino alla finale playoff contro il Club Sportivo Oliveri.