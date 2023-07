Il sindaco Ingrillì deve riferire urgentemente in aula sulla reale situazione economico finanziaria. Lo chiedono i consiglieri di minoranza Renato Mangano, Sandro Gazia, Felice Scafidi, Linda Liotta e Giuseppe Truglio.

“Siamo sinceramente sorpresi – affermano – che due autorevoli sostenitori dell’attuale governo della città di Capo d’Orlando, il Presidente del consiglio Cristian Gierotto e il consigliere Fabio Colombo già assessore della prima giunta Ingrillì, anche se con toni e argomentazioni diverse, confermano tutte le criticità che il Gruppo Consiliare CambiAmo Capo con l’Operazione Verità ha evidenziato anche in questi 21 mesi di consiliatura, con una costante e qualificata attività ispettiva e propositiva.

In considerazione che entrambi i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza condividono sia le gravi mancanze politiche dell’amministrazione Ingrillì sia quelle tecnico-finanziarie degli uffici competenti, non ci resta che fare un risoluto appello al primo cittadino, affinchè con una dettagliata relazione informi i cittadini sulle motivazioni effettive dei disservizi presenti quotidianamente su tutto il territorio comunale ed sulla mole dei sacrifici a cui dovranno prepararsi per superare questa interminabile situazione economico finanziaria che ha determinato anche l’annullamento di servizi essenziali oltre che l’innalzamento dei tributi locali alle percentuali massime consentite dalla legge”.