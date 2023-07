Un fascicolo aperto dalla Procura di Messina per accertare cosa è successo all’1,40 di ieri notte quando due uomini di 30 e 46 anni hanno perso la vita in un incidente lungo la A20.

Toccherà ai magistrati messinesi cercare di ricostruire gli ultimi istanti vita delle due vittime dell’autostrada. Maurizio Costanzo, 30 di Messina, e Fabio Materia, 46 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno perso la vita nell’incidente in cui sono rimaste coinvolte le loro due Audi. Nello scontro sono rimaste ferite anche quattro persone. I tre componenti di una famiglia (padre, madre e figlio) che viaggiavano su una Bmw e una donna che si trovava a bordo della seconda Audi che non è riuscita ad evitare l’impatto.

Da accertare cosa abbia causato la perdita di controllo della prima Audì condotta da Costanzo che, dopo l’impatto con il guard rail all’uscita della galleria Telegrafo, è finita a testa in giù sull’asfalto. La vettura ha invaso tutta la carreggiata e, quando la BMW è sopraggiunta, non è stato possibile evitare l’impatto. A seguire è arrivata l’auto condotta da Materia e anche quest’ultima ha finito per impattare con le due vetture già incidentate.

La scena che si sono ritrovati di fronte i soccorritori era agghiacciante. Lamiere contorte sull’asfalto e corpi incastrati al loro interno. Il tempestivo intervento della Polstrada ha evitato ulteriori conseguenze. Dopo aver chiuso la circolazione sulla A20 nel tratto interessato dall’incidente, le auto sono state fatte rientrare a ritroso verso Messina. Nel frattempo i vigili del fuoco e i personale del 118 hanno dato soccorso ai feriti mentre il magistrato di turno autorizzava l’estrazione dei feriti dalle vetture. Non è escluso che possa essere disposta l’autopsia su una delle due vittime. La macchina giudiziaria si è appena messa in moto mentre due famiglie piangono la perdita dei loro cari. Altre due vite spezzate sul nero asfalto che allungano la triste lista delle vittime di incidenti stradali.