Atm cerca dieci nuovi dipendenti. Il sindaco Federico Basile e il presidente della Spa Giuseppe Campagna rendono noto che è indetto Avviso di selezione pubblica finalizzato all’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 (dieci) risorse con contratto di apprendistato professionalizzante, aventi caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di “Operatore Qualificato di Ufficio” con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri “Area Professionale 3°- Area Operativa Amministrazione e Servizi”; ed alla formazione di una graduatoria finalizzata ad eventuali future assunzioni di nuove risorse di pari mansioni con il medesimo contratto.

“Una nuova selezione di personale che si aggiunge a quelle già indette, finalizzate ad attestare il percorso virtuoso che l’ATM SpA ha intrapreso al fine di dare risposte concrete alla richiesta del mercato del lavoro della Città attraverso nuove assunzioni, e al contempo per raggiungere standard di ottimizzazione e potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale”, il commento del sindaco Basile, cui si aggiunge la soddisfazione del presidente Campagna nell’annunciare la pubblicazione del nuovo bando “ciò significa che l’azienda guarda al futuro e prosegue il proprio percorso di ringiovanimento del personale finalizzato a conferire dinamicità ad un’azienda in crescita, anche sulla spinta della nuova iniziativa MoveMe che sta avendo uno straordinario successo e ci consentirà in futuro di bandire nuove selezioni”, ha affermato Campagna.

ln dettaglio, l’avviso di selezione è finalizzato alla copertura dei seguenti profili: 2 figure da inserire nell’Area Commerciale e Servizi alla Mobilità della Direzione Amministrativa (Codice APPR002-1);

•1 figura da inserire nell’Area Servizi Tecnologici della Direzione Innovazione e Sviluppo (Codice APPR002-2);

•1 figura da inserire nell’Area Esercizio Gommato/Tranvia della Direzione Esercizio e Tecnica (Codice APPR002-3);

•1 figura da inserire nell’Area Finanziaria della Direzione Amministrativa (Codice APPR002-4);

•1 figura da inserire nell’Area Risorse Umane della Direzione Amministrativa (Codice APPR002-5);

•2 figure da inserire nell’Area Programmazione e Appalti della Direzione Innovazione e Sviluppo (Codice APPR002-6);

•1 figura da inserire nell’Unità Organizzativa Affari Legali e Protocollo della Direzione Generale (Codice APPR002-7);

•1 figura da inserire nello Staff di diretta collaborazione della Direzione Generale (Codice: APPR002-8)

La selezione sarà effettuata per mezzo di procedura comparativa dei candidati sulla base del curricula vitae, dei titoli e di un colloquio.