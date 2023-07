Anche il Comune di Merì dice no all’adesione alla costituenda società Messinacque spa per la gestione del servizio idrico integrato.

Il consiglio comunale, presieduto dal Presidente Dott. Angelo Pino, nella seduta di ieri, ha espresso unanimemente voto contrario all’adesione del comune alla costituenda società Messinacque spa la quale dovrebbe andare a gestire il servizio idrico integrato di quasi tutta la totalità dei comuni della provincia di Messina.

Seguendo la scia di tanti altri comuni, anche Merì ha bocciato la proposta di adesione, motivando la scelta con la presentazione di un documento da parte del gruppo consiliare di maggioranza dove vengono messe in risalto diverse criticità tra le quali il controllo su un possibile elevato innalzamento delle tariffe e le difficoltà di fornire risposte immediate su quotidiani problemi riguardanti la distribuzione dell’acqua.

LA NOTA DEL GRUPPO DI MAGGIORANZA

“Già Il 12 e il 13 giugno 2011, il Popolo Italiano fu chiamato a votare per un Referendum contenente la proposta di abrogazione della norma in materia ambientale che stabiliva la modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici e la determinazione della tariffa per l’erogazione dell’acqua. L’obiettivo dei promotori del referendum era impedire che la gestione delle risorse idriche fosse affidata ad aziende private, passando invece a un modello in tutto e per tutto pubblico, con tariffe di erogazione del servizio più eque per tutti, annullando il profitto di questo bene comune pubblico non assoggettabile a finalità lucrative e a ragioni di mercato.

Esaminando la documentazione messa a disposizione da parte dell’organo Commissariale non emergono chiaramente le modalità di gestione dell’infrastruttura né i livelli di servizio che il nuovo soggetto sarà chiamato a garantire e non emerge altresì la variazione tariffaria cui i territori andrebbero incontro. La gestione di una società che non si trova nel territorio comporterebbe alla stessa la difficoltà di fornire risposte immediate ai quotidiani problemi riguardanti la distribuzione dell’acqua alle famiglie del Comune e il conseguente ritardo nelle soluzioni da dare a guasti e disservizi vari.

I suddetti atti, inoltre, non risultano presenti nella sezione di Amministrazione Trasparente né, tantomeno, nella sezione dedicata al Piano d’Ambito;

Non può, inoltre, essere trascurato che, la volontà dell’Assemblea dei Sindaci, è stata, del tutto ignorata, essendo emersa una ipotesi di lavoro di segno opposto, non viene esplicitato a chi riconducibile, secondo la quale l’affidamento dovrebbe essere disposto in favore di una società mista pubblico-privata, della quale si propone di approvare lo Statuto e lo schema dei Patti Parasociali.

Per quanto sopra detto decidiamo di non aderire alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata “MESSINACQUE S.P.A.”, per la gestione del servizio idrico integrato dell’ATO Messina; e di non approvare lo schema di Statuto, reso noto con nota n. 43611 del 29/05/2023, ed i relativi Patti Parasociali allegati“.