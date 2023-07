Si terrà i prossimi 8 e 9 Agosto “Aunni Annari”, Prima Rassegna No Ponte – Torre Faro, al Lido “Horcynus Orca”/Ritrovo “Km Zero”

Il Comitato “No Ponte – Capo Peloro” presenta la prima rassegna No Ponte “Aunni Annari”, che si svolgerà a Torre Faro, al Ritrovo Km Zero e al Lido “Horcynus Orca”, martedì 8 e mercoledì 9 agosto dalle 17 all’1.

“La Rassegna nasce dall’esigenza delle e degli abitanti di Capo Peloro e della città di Messina di mostrare l’inutilità del Ponte partendo proprio dal luogo che verrà più intaccato dalla sua costruzione, Torre Faro”, si legge in una nota che spiega: “È una rassegna diffusa che prevede camminate lungo il paese, ma che avrà come punti di raccolta il Ritrovo “Km 0”, dove sorgerà il pilastro del Ponte, e il lido “Horcynus Orca”, storica patria del Movimento No Ponte”.