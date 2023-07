Si svolgerà domani, Domenica 16 Luglio, alle ore 15:00 l’inaugurazione della “Rinnovata” Piscina Comunale 2023 di Galati Mamertino, situata in località Rafa.

L’Amministrazione Comunale galatese invita tutta la cittadinanza all’evento e mette in evidenza che sono stati effettuati dei lavori di restyling, per rendere la struttura ancora più bella e funzionale.

“Sin dal nostro insediamento abbiamo deciso di spenderci e concentrare le nostre risorse, per migliorare ogni anno di più un luogo che è diventato un punto di riferimento per visitatori e turisti di tutto l’hinterland e non solo – affermano gli amministratori -. Non è stato facile, ma con l’apertura della nuovissima Piscina Comunale (fresca dell’ennesimo importante lavoro di restyling, che l’ha resa ancora più bella e funzionale), continuiamo a ravvivare una stagione estiva che si prospetta ricca ed entusiasmante. La gestione della struttura, del Chiosco e degli impianti sportivi (compreso il Campo di Padel) è ancora una volta targata “Malibù“. Nei prossimi giorni ci saranno altre importanti novità su eventi e lavori pubblici. Continuiamo a lavorare per rendere la nostra cittadina sempre più viva e bella”.