Si è tenuta Venerdì 14 Luglio, presso il Museo delle Antiche Civiltà Contadine di Floresta, la conferenza stampa di presentazione del logo del progetto “Borghi TerraSùli“.

Il progetto coinvolge i Comuni di Ucria (Comune capofila), Floresta e Raccuja, e viene inserito nel Bando “Attrattività dei Borghi” previsto nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); il logo è stato creato grazie alla collaborazione di Francesco Barone, AD di Piano Social, e di Laura Lo Mascolo, AD di Interlude Management.

Hanno preso parte alla conferenza stampa il Sindaco di Floresta Antonio Stroscio, il Sindaco di Ucria Vincenzo Crisà e il Sindaco di Raccuja Ivan Martella, mentre erano collegati da remoto i due creatori del logo Francesco Barone e Laura Lo Mascolo. Il Sindaco di Floresta Stroscio ha effettuato i saluti istituzionali e ha affermato: “Questo è un progetto importante, che ha visto la collaborazione di 3 Comuni, Floresta, Ucria e Raccuja, che nello scorso mese di Marzo hanno deciso di puntare sul fare gruppo e su un’idea di promuovere la cultura, l’ambiente e il territorio dei nostri 3 borghi. Nonostante i nostri Comuni siano piccoli, puntano sempre a ricevere un grande flusso di turismo e quindi a dare dei servizi; da lì è partita l’idea di presentare questo progetto di promozione culturale, che già quest’estate sta vedendo alla luce importanti eventi e spettacoli culturali, come il “Thòlos Festival“. L’unione ormai fa la forza e, per i nostri piccoli Comuni, essere uniti e presentare idee permette la compartecipazione in questi tipi di progetti. La sinergia diventa fondamentale e, fin dal mio insediamento, con gli altri 2 Sindaci ho instaurato un ottimo rapporto di collaborazione e questo è il primo frutto, ovvero il Bando per i “Borghi TerraSùli“, che oggi prende il via ufficialmente, ma anche con altre iniziative che presto vedranno la luce”.

“Credo che stasera siamo tutti contenti per aver ottenuto questo importante risultato – dichiara il Sindaco di Ucria Crisà -. Fino a qualche anno fa non si parlava minimamente di Unione tra i Comuni di Ucria, Floresta e Raccuja, ma adesso veramente con la sinergia noi 3 Sindaci abbiamo creato qualcosa di importante, che veramente servirà da volano per la crescita delle nostre comunità. Questo risultato serve a contrastare il fenomeno dello spopolamento, che i nostri 3 Comuni stanno subendo negli ultimi anni, è un problema diffuso e accentuato nelle nostre comunità. Questo progetto ha un notevole impatto dal punto di vista territoriale e pubblicitario per le comunità; stasera abbiamo presentato non solo il logo di “Borghi TerraSùli“, ma anche la Linea B, dove tutte le attività commerciali, in particolare quelle nuove, avranno un ritorno anche economico e potranno presentare dei nuovi progetti. Questo era soltanto l’inizio per la collaborazione tra Comuni; credo sia l’unica alternativa per la crescita del nostro territorio. In precedenza abbiamo presentato il presidio Slow Food della Patata di Montagna dei Nebrodi e il presidio Slow Food del fagiolo; è soltanto l’inizio di un percorso insieme tra i 3 Sindaci e le 3 Amministrazioni“.

“Sicuramente il punto di forza di questo progetto “Borghi TerraSùli” è quello di travalicare i confini dei 3 Comuni e di provare a progettare il futuro del territorio, pensando al lavoro in sinergia – ha aggiunto il Sindaco di Raccuja Ivan Martella -. Abbiamo investito tanto tempo e tante risorse insieme ai colleghi di Ucria e di Floresta, con le rispettive Amministrazioni, per provare a realizzare un progetto che dia respiro e che possa valorizzare e far crescere un intero territorio, quello dei nostri Comuni. Oggi “Borghi TerraSùli” diventa una realtà che ci accompagnerà per i prossimi anni. Le nostre sono 3 Amministrazioni, che hanno capito di lavorare insieme, per la crescita e lo sviluppo delle nostre comunità; lo stiamo facendo da molti anni e pensiamo per il futuro di immaginare una collaborazione, che possa portare benefici alle comunità. Quando si lavora bene insieme, quando si sta insieme, quando si pensa e si progetta in comune i risultati non possono che essere importanti”.

Francesco Barone ha messo in evidenza che il logo è stato il frutto di un lungo percorso; i prossimi passi saranno la comunicazione sui social, Facebook e Instagram, la campagna pubblicitaria e la creazione del sito. Il logo è una parte importantissima, in quanto consente il riconoscimento immediato di ciò di cui si sta parlando. Si è arrivati al nome di “Borghi TerraSùli“, pensando alla morfologia del territorio collinare e al verde; Terra e Sole sono due concetti, due tratti distintivi della Sicilia, ma oltre alla terra e al sole, c’è anche il verde. Laura Lo Mascolo, invece, ha sottolineato che tutti gli attori locali devono lavorare insieme, dalla ricettività all’artigianato, e per evitare lo spopolamento bisogna creare un’economia locale. Si sta operando una mappatura delle attività e in seguito sarà costruita un’azione di formazione e di sensibilizzazione di tutti gli attori; ci saranno tre anni di tempo per costruire questo progetto.