Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Patti che replica alle dichiarazioni dell’avvocato Carmelo Occhiuto in merito alla condanna, nel processo di primo grado, di Enzo Sindoni e altri imputati nel procedimento per presunte truffe per l’ottenimento di contributi comunitari.

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti, avuta notizia delle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa, nei giorni scorsi, da un proprio iscritto e del successivo comunicato emesso dall’Associazione Nazionale Magistrati – Sezione Distrettuale di Messina, ribadisce piena fiducia nell’operato dei Magistrati del Tribunale di Patti, sottolineando che il rapporto tra Magistratura e Avvocatura pattese è sempre stato e rimarrà improntato alla massima lealtà ed al reciproco rispetto di ruoli e funzioni”.