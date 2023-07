Una nuova petizione popolare è stata sottoscritta da 185 cittadini di Sant’Agata Militello per denunciare il pericolo derivante dal persistente girovagare incontrollato di cani nella zona di contrada San Bartolomeo.

Si tratta di un fenomeno che persiste ormai da tempo, tant’è che erano state proposte anche altre petizioni, e che continua a seminare paura tra i residenti della popolosa zona lungo la litoranea e gli avventori del lungomare.

“I branchi, composti da almeno sei cani di varie dimensioni, vagano liberamente nella contrada di San Bartolomeo, che comprende anche le strade cittadine. Questi cani sono diventati una minaccia costante per la sicurezza dei residenti e dei visitatori. Le numerose segnalazioni di aggressioni riportate dalle vittime testimoniano la gravità di questa situazione”, scrive in una nota inviata alla nostra redazione Salvatore Vittorio Arcodia, promotore della petizione on line.

“Questa problematica rappresenta diverse questioni di rilievo che richiedono un’azione tempestiva, sicurezza pubblica, perchè le persone sono costrette a evitare determinate zone e a utilizzare le auto anche per brevi spostamenti, a causa del timore di attacchi improvvisi; igiene e sanità pubblica, con i cani randagi che possono trasmettere malattie e infezioni, e decoro urbano, per la presenza costante dei branchi lungo le strade cittadine che influisce negativamente sull’immagine della nostra città ed inoltre, il rovistare tra i rifiuti alla ricerca di cibo causa una dispersione di spazzatura.

Nonostante le segnalazioni ripetute, finora non è stata individuata una soluzione efficace. Pertanto, chiediamo un intervento tempestivo e deciso da parte delle autorità competenti, coinvolgendo il Sindaco del Comune di Sant’Agata Militello, il Dipartimento Prevenzione dell’ASL, il Comando della Polizia Municipale, il Comando della Stazione dei Carabinieri e l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) – sede di Messina”.

Secondo quanto riferito dal sindaco Bruno Mancuso, però, non si tratterebbe di cani randagi bensì di animali regolarmente muniti di microchip e sterilizzati. “Sto cercando di coinvolgere tutte le autorità competenti per risolvere in maniera definitiva questo preoccupante problema che tiene in allarme centinaia di cittadini che sono privi di raggiungere le proprie abitazioni se non in auto – spiega Mancuso -. Spesso infatti viene segnalata la presenza del branco anche nella vicina Villa Falcone – Borsellino seminando il panico tra gli astanti”. FOTO: Freepik archivio