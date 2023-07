L’Asd Nuova Igea Virtus ha comunicato l’acquisto del calciatore Sebastiano Longo, venticinquenne attaccante di Barcellona Pozzo di Gotto.

Muove i primi passi col Milazzo per poi sposare la causa catanese con il sodalizio sportivo guidato dal direttore Pietro Lo Monaco. La trafila giovanile lo porta in riva allo Stretto con l’Acr Messina, dove disputa parecchi campionati nazionali entrando di diritto in prima squadra, esordendo giovanissimo in serie C. Poi l’esperienza in terra natia, all’Igea Virtus, nel campionato in cui mette a segno 8 reti giocando da under, sciorinando, inoltre, prestazioni altisonanti durante la gestione tecnica di mister Raffaele. L’approdo a Parma segna la definitiva esplosione dell’attaccante, che gli vale l’attenzione degli addetti ai lavori e la firma sul contratto con la Paganese.

Lo stesso tecnico Peppe Raffaele lo porta a Potenza, dove in due anni Sebastiano Longo contribuisce a dare man forte al reparto offensivo assicurando assist e reti. Il passaggio di Fano, unitamente alla successiva scrittura biennale con la Casertana in Lega Pro, contribuisce alla piena maturazione del calciatore, che nell’ottobre 2021 sigla l’accordo col Ticino Rg (7 reti) nel girone A del campionato di serie D. La scorsa stagione mette a segno 3 reti e 10 assist a Castrovillari, in serie D.

Attaccante esterno, veloce e dalla tecnica sopraffina, Sebastiano Longo rappresenterà una delle pedine fondamentali dello scacchiere di mister Pasquale Ferrara. Duttile e capace di svariare su tutto il fronte offensivo, il 25enne barcellonese è abile sui calci piazzati e nel tiro dalla lunga distanza, così come nelle azioni a supporto dei compagni. Un giocatore considerato tra i migliori della quarta serie nazionale, che senza dubbio rappresenterà un valore aggiunto e di assoluto prestigio per la neopromossa giallorossa.

La reciproca volontà di arrivare presto all’accordo non è stata mai messa in discussione, a ragione di un matrimonio che oggi segna il ritorno di Sebastiano Longo con la squadra e i colori della propria città. «Sono felicissimo e non vedo l’ora di ritornare ad indossare questa maglia e giocare nel nostro impianto – commenta Longo, subito dopo la firma sul contratto -. Spero di potere dare una grossa mano, rilanciarmi e giocare con tanti amici e compagni con i quali ho già condiviso parecchie esperienze. Le aspettative sono alte e farò parte di un gruppo qualitativamente importante, con un allenatore che mi conosce e che mi ha fortemente voluto. I tifosi giallorossi saranno la nostra marcia in più, li conosciamo – continua Longo -. Prometto di sudare la maglia come ho sempre fatto e divertirli a suon di buone prestazioni e tanti gol. Domenica dopo domenica sarà una battaglia e dovremo garantirci lo spazio per fare il nostro dovere. Rispetto al passato mi sento più maturo e consapevole dei miei mezzi: aumenteranno le responsabilità, ma ce la metterò tutta per ripagare la fiducia della società, del direttore Bottari, di mister Ferrara e dei tanti tifosi che in queste ore mi hanno dimostrato il loro affetto»