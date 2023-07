“La grande menzogna”, l’ultimo lavoro teatrale dell’ex presidente dell’Antimafia regionale, Claudio Fava, con l’interpretazione di David Coco, andrà in scena al “Teatro di Paglia”, nella Tenuta Giovenco.

Fra gli “spettacoli antropologici” della 67ma edizione del Tindari Festival, domenica alle ore 20 l’attesissima prima nazionale che scuoterà le coscienze degli spettatori. Non una narrazione, infatti, ma un’invettiva per dipanare il garbuglio di menzogne che ancora gravitano intorno alla morte di Paolo Borsellino.

Verranno messe in scena verità ridotte, finti testimoni, amnesie, processi viziati e sfacciate menzogne, lanciando un pungente richiamo a non rassegnarsi alle mancate verità su uno dei più grandi depistaggi che la storia della Repubblica Italiana abbia mai subito.

«Siamo molto felici di ospitare a Patti il debutto alla regia di Claudio Fava, con l’interpretazione di David Coco che – afferma l’assessore alla cultura, Salvatore Sidoti – sicuramente offrirà a tutti gli spettatori l’occasione per riflettere ancora una volta sulle stragi di mafia del ‘92 e, in particolare, sulle vicende legate al giudice Borsellino. Non è un caso l’aver programmato questa iniziativa in prospettiva della strage di Via d’Amelio, proprio per testimoniare anche attraverso la dimensione artistica la nostra vicinanza alle vittime della mafia e il contrasto del fenomeno mafioso pure mediante la cultura».