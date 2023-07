Il Generale di Divisione Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha visitato il Comando Provinciale di Enna, incontrando e salutando presso la Caserma “Gallo” una rappresentanza dei comandi dipendenti, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del CO.BA.R.. e del CO.I.R..

Nella circostanza, accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Angelo Franchi, il Gen. Castello ha incontrato – oltre agli Ufficiali – i Comandanti delle ventuno Stazioni CC presenti sul territorio provinciale, una per ciascun Comune a cui si aggiunge quella di Villadoro, Frazione di Nicosia. A loro ha ricordato il fondamentale ruolo rivestito sul territorio quale punto di riferimento per tutti i cittadini anche per coloro che si rivolgono per un aiuto o un suggerimento.

Un ringraziamento particolare il Generale Castello lo ha rivolto ai rappresentanti dell’Arma in congedo, che negli anni del servizio attivo hanno contribuito in maniera determinante alla “costruzione” del prestigio dell’Istituzione e continuano a concorrere al mantenimento del bene comune in forma di volontariato. Il Generale Castello, nel corso della sua visita a Enna ha incontrato il Prefetto, dottoressa Maria Carolina Ippolito, alla quale ha rinnovato da parte dell’Arma il massimo impegno e la costante vicinanza.