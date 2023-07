Non mutano gli equilibri politici, ma si registra un avvicendamento nel Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Si è dimesso il Consigliere Cesare Molino, eletto in Alleanza per Barcellona e che poi ha aderito a Fratelli d’Italia. Al suo posto subentrerà Pietro Maio. La surroga avverrà ovviamente nella prossima seduta del civico consesso.

A Molino hanno espresso stima e amicizia il sindaco Calabrò e il vicesindaco Santi Calderone: ““La scelta, dettata da motivi personali, non cancella l’impegno, lo stile, l’esempio e il contributo concreto e insostituibile che ha dato in questi anni, dimostrando senso delle istituzioni e amore per Barcellona Pozzo di Gotto. Al politico ed all’amico diciamo che l’aver lasciato un ruolo istituzionale è solo un arrivederci e non un addio e Cesare Molino resterà per l’amministrazione un solido punto di riferimento con il quale continuare a confrontarci. All’ingegner Pietro Maio che gli subentra in consiglio comunale va il nostro bentornato e l’augurio di buon lavoro con la certezza che saprà operare, come ha sempre fatto, nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini“.