E’ stato annunciato ufficialmente il palinsesto degli eventi dell’Estate Aluntina 2023, che sarà caratterizzata da diversi appuntamenti fino al 30 Agosto, tra musica, teatro, giochi, presentazioni di libri e tanto divertimento.

Il programma dell’Estate a San Marco d’Alunzio è stato già anticipato da 2 eventi; il 6 Luglio si è svolta la Caccia al Tesoro per bambini, a cura della Consulta Giovanile Aluntina, mentre l’8 Luglio si è tenuta la Giornata del Benessere, presso l’Auditorium Santa Maria dei Poveri, a cura di Benessere a Portata di Mano.

Nel mese di Luglio tra gli appuntamenti sono previsti il 22 “Grazie Faber” – Tributo a Fabrizio De Andre’, in Piazza Padre Maestro e a cura dell’Associazione culturale “Angelo Musco“, il 23 l’Associazione “Corpo Musicale Aluntium” darà vita allo spettacolo “Sicilia Canta e Cunta“, il 26 in Piazza Castello ci sarà l’evento “Sotto le Stelle del Castello“, con un Dj set a cura della Consulta Giovanile Aluntina, il 27 verrà rappresentato, sempre in Piazza Castello, il Musical “Notre Dame de Paris“, della Dance Studio di Daniela Alberto, il 28 e il 29 Luglio si terrà il “Radica Festival” nella cornice di Badia Grande, con l’organizzazione dell’Associazione “TRE60Lab“, mentre il 31 si svolgerà lo spettacolo di cabaret “Vita d’Attrice” con Rossella Leone. A cavallo tra la fine di Luglio e l’inizio del mese di Agosto, precisamente dal 30 Luglio al 2 Agosto, è in programma la Festa Patronale.

Nel mese di Agosto bisogna segnalare altri eventi, tra cui: il 4 il Concerto di David Childs e della Messina Brass Band in Piazza Castello, il 5 la Festa dei Paesani, in Piazza Aluntina, l’8 al Campo Sportivo le Olimpiadi tra Contrade, a cura della Consulta Giovanile Aluntina, la Sfilata della Fanfara dei Peloritani e la presentazione del libro “Albo d’Oro degli Aluntini nelle due Grandi Guerre“, l’11 la premiazione della Borsa di Studio, in Piazza Scipione Rebiba, il 15 lo spettacolo di cabaret “Figli degli anni 80” con Rosario Terranova, il 18 l’Etno Jazz Music Concert con i Maestri Gemino Calà e Antonino Pinizzotto, il 20 il Concerto di Gala della San Marco Wind Band, il 25 l'”Aluntina Beer Festival” e il secondo Memorial “In Campo per Alessandro”, a cura dell’A.S.D. Aluntina, il 28 la commedia “A.A.A. Cercasi” di N. Mignemi, a cura dell’ASD “Non solo teatro” di Mirto, il 30, presso la Piazza Scipione Rebiba, il Sikelia Saxofone Quartet e Concerto Jerome Laban. Inoltre dal 3 al 31 Agosto è previsto il Borgo in Musica, con concerti e saggi legati a tutti i corsi in programma; saranno interessati tanti strumenti, come euphonium, clarinetto, tromba, fisarmonica, percussioni, chitarra, violino e sassofono.