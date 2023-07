L’Associazione “Orizzonte Comune” annuncia l’avvio delle iscrizioni alla seconda edizione del “Bauso Beach Volley”, torneo misto 4×4 con gironi all’italiana che si terrà sulla spiaggia della cittadina tirrenica dal 31 luglio al 6 agosto e che lo scorso anno ha suscitato grande interesse nel centro tirrenico. Anche quest’anno Orizzonte Comune potrà contare sul supporto tecnico-organizzativo della Sicily Beach Volley School.

Sarà possibile iscrivere la propria squadra (o anche soltanto un singolo giocatore) recandosi presso il Sicily Beach Center(Via Zizzo) o scrivere a orizzontecomunevt@gmail.com entro il 23 luglio.

La prima edizione ha visto incontrarsi squadre con i nomi delle isole Eolie, mentre quest’anno i team avranno i nomi dei miti siciliani, da Colapesce a Fata Morgana, da Cariddi a Galatea.

“Stiamo lavorando con ritmi forsennati per garantire divertimento e spettacolo ogni giorno, non solo attraverso il gioco in campo – afferma il Presidente di Orizzonte Comune, Roberto Saia -. Ancora una volta – aggiunge Saia – puntiamo a creare aggregazione e favorire la socializzazione attraverso la pratica dello sport. Ringraziamo fin da ora gli sponsor per il loro prezioso contributo che ci consentirà di organizzare un altro grande evento con tante sorprese – conclude -.

Costo iscrizione squadra: 60,00 € (comprensivi di assicurazione e canotta)

Max 6 giocatori per squadra e obbligo di una donna in campo.

𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢:

Floriana 338 586 7777

Nelly 329 415 3315