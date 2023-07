Sant’Agata Militello – Fiamme nella notte nell’area ex scuola materna di Capita

Alcuni residenti della zona sono scesi in strada per difendere le abitazioni dal fuoco. In corso la stima dei danni da parte del Comune

- Redazione Nebrodi Tempo di lettura: 1 minuto

