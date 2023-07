L’associazione universitaria “ATREJU-La Compagnia Degli Studenti” rende note le iniziative commemorative programmate per il 19 luglio in ricordo della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il Giudice Paolo Borsellino ed i coraggiosi agenti della sua scorta.

Martedi 19 Luglio ore 12:00: momento commemorativo presso l’“albero della legalità” piantato nell’aiuola antistante il Rettorato dell’Università degli Studi di Messina a cura dell’Associazione Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti”. Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni cittadine oltre che le Autorità Accademiche. Sarà l’occasione per ascoltare le riflessioni delle nuove generazioni circa il tema della lotta alla mafia.

Martedi 19 luglio ore 15:00: Partecipazione fiaccolata per le vie di Palermo con arrivo in Via D’Amelio. Sarà organizzato un pullman che partirà alle ore 15:30 circa alla volta di Palermo dove il Comitato parteciperà alla Fiaccolata organizzata come ogni anno da “Forum 19 Luglio” (cartello che raggruppa trasversalmente associazioni, movimenti ed istituzioni) e “Comunità ‘92” (coordinamento che unisce le varie sigle ideatrici della manifestazione).