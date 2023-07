È stata una notte di sangue. Due morti e quattro feriti, di cui uno grave. Un bilancio tragico, doloroso. Devastante la scena apparsa agli occhi dei soccorritori.

È successo all’uscita della galleria Telegrafo, sul Viadotto Giudici, in direzione Palermo. Tre auto coinvolte intorno all’1,40 di stanotte. Secondo una primissima ricostruzione dell’accaduto, un’Audi si sarebbe ribaltata ed è stata centrata da altre due vetture che sopraggiungevano e che non hanno potuto evitare l’impatto. Le vittime sono i conducenti di due delle tre auto. La dinamica è comunque in fase di accertamento da parte della Polstrada, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e ambulanze del 118.

I Vigili del Fuoco del distaccamento Nord, dopo l’autorizzazione del magistrato di turno, hanno estratto di corpi dei deceduti dalle rispettive auto e hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l’area interessata dall’incidente.

La Polizia Stradale di Messina ha chiuso il tratto di autostrada interessato dell’incidente dalle ore 3,30 fino alle ore 8:00.