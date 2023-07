Un neonato di appena 6 mesi è morto a seguito di un incidente domestico dopo essere caduto dal fasciatoio.

Per il piccolo Filippo, di Agira, non c’è stato nulla da fare nonostante il trasferimento in elisoccorso da Enna all’Ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove è stato sottoposto a due interventi neurochirurgici per ridurre i versamenti cranici senza però che, nonostante tutti i tentativi, gli si sia potuta salvare la vita. Ieri mattina è spirato in terapia intensiva.

La Procura di Enna ha aperto un fascicolo.