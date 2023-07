Mirto – E’ stata disposta la chiusura temporanea al transito veicolare di un tratto della Via Cupane di Mirto, compreso tra la Via Roma e la Via Ugo Bassi, per l’esecuzione di lavori di riparazione alla rete idrica.

Di conseguenza è stato deviato il traffico veicolare, proveniente dalla Via Cupane e dalla Via Palermo, verso il centro cittadino sulla Via San Rocco, con l’apposizione alle intersezioni della segnaletica direzionale necessaria. La ditta Librizzi, che dovrà occuparsi degli interventi alla rete idrica, si farà carico di adottare a norma di legge tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, a salvaguardia della pubblica incolumità.

L’Ordinanza di chiusura della Via Cupane, firmata dal Sindaco mirtese Maurizio Zingales, dovrà essere inviata alla Polizia Municipale e alla locale Stazione dei Carabinieri, e pubblicata sull’Albo pretorio online. Gli agenti della Forza Pubblica e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell’osservanza del presente provvedimento.