Patti piange un altro figlio, prematuramente scomparso. A perdere la vita è stato Renzo Sciammetta, di 40anni.

L’uomo, che si trovava a Caronia impegnato nel montaggio di un grondaia su un tetto, per conto della ditta con cui lavorava, a quanto pare, ha perso l’equilibrio dall’impalcatura alta diversi metri, ed è precipitato a terra. Nonostante sia stato soccorso tempestivamente, non c’è stato nulla da fare.

Dolore, tristezza e rabbia. Sono questi i sentimenti che inondano i cuori dei pattesi, già duramente provati, nei giorni scorsi, per l’improvvisa morte dell’architetto Giovanni Cipriano a causa di un incidente stradale.

Il primo cittadino Gianluca Bonsignore così si è espresso: “la notizia della morte di Renzo Sciammetta ha scosso ancor di più la nostra comunità, già profondamente sconvolta e addolorata. Una morte che deve far riflettere e che non avremmo mai voluto apprendere. L’intera città e l’amministrazione comunale, si stringono al dolore della famiglia”.

Tanto dolore e sgomento anche nella vicina comunità di Montagnareale, dove Renzo era cresciuto e nel tempo libero amava stare con gli amici. Il sindaco Salvatore Sidoti, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Era il terzo dei quattro fratelli e viveva nella contrada Valle di Sorrentini del comune di Patti, insieme alla mamma della quale si prendeva cura dopo la morte del padre, avvenuta ad inizio anno.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per ricordare Renzo. Chi lo ha conosciuto, afferma che era un bravo ragazzo, educato e rispettoso, che riusciva a regalare sorrisi inaspettati.

Il Circolo Territoriale del PRC dei Nebrodi “Francesco Lo Sardo”, in una nota, ribadisce che la sicurezza dei lavoratori è un imprescindibile precetto costituzionale. “Oggi, come in passato, ciò che ci lascia perplessi e perfino demoralizzati, è la mancanza, al di là di pletoriche promesse, di un’efficace risposta da parte della politica e degli Enti preposti. In attesa, poi, nel caso specifico, che le forze dell’ordine e la magistratura appurino la dinamica, non possiamo non additare una generale cattiva coscienza collettiva sul tema come se gli incidenti sul lavoro, spesso mortali, fossero qualcosa di imprevedibile. Il più delle volte non è così!”

Profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, è stato espresso dai segretari generali della Cgil Messina Pietro Patti e della Fillea Messina Mario Mancini. “Ancora dolore e rabbia – hanno affermato Patti e Mancini – per un’altra morte che è una sconfitta per tutta la società. Il comparto dell’edilizia continua a essere teatro di una carneficina anche nella nostra provincia. Sul tema della sicurezza si può e si deve fare di più soprattutto in termini di prevenzione”.