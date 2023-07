Le lunghe file prima di entrare al Giardino Corallo hanno testimoniato l’amore dei fans per Alex Britti che ieri sera ha cantato e fatto cantare quanti si sono ritrovati nel rinnovato spazio all’aperto della città.

Poco più di mille posti a sedere, duemila se in piedi, nell’area curata dall’associazione Development che si è aggiudicata la gestione. In scaletta brani tra i più conosciuti del chitarrista che è riuscito a far cantare quanti ieri sera non hanno perso l’occasione di esserci. Tra i nuovi brani proposti Tutti come te e Nuda e poi spazio anche ai successi del passato come Solo una volta (o tutta la vita), Oggi sono io, La Vasca, 7000 caffè, Lo zingaro felice, Gelido, Baciami (e portami a ballare).

Ad aprire la serata il cantautore Delvento e al quartetto vocale femminile Glorius4.