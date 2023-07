Una bella bella serata per celebrare tutte quelle società che si sono distinte nel corso della stagione sportiva 2022/23 è stata organizzata dalla F.I.G.C. Delegazione di Barcellona P.G.

È stato il parco urbano Maggiore Giuseppe La Rosa ad ospitare la kermesse nella città del Longano, per questa nuova edizione di questo galà di premiazione dove sono state assegnati dei riconoscimenti alle società che hanno vinto il campionato e la classifica disciplina.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente Regionale F.I.G.C. Sandro Morgana, il suo vice Mario Tamà, il consigliere Regionale nonché ex presidente della Delegazione di Barcellona P.G. Santo Buglisi, Aldo Violato e l’assessore allo sport del Comune di Barcellona P.G. Roberto Molino, che hanno costituito un parterre di tutto rispetto che si è alternato sul palcoscenico insieme ai componenti della Delegazione nelle varie premiazioni.

Anche in questa occasione la macchina organizzativa ha lavorato senza sosta, affinché questo evento finale potesse regalare quella vetrina necessaria a tutte quelle società che si sono distinte nel corso della stagione da poco messa in archivio.

Insomma, un ultimo atto di una stagione entusiasmante vissuta con passione sui vari campi da gioco, con i grandi protagonisti del calcio dilettantistico e giovanile riuniti per un conviviale da condividere tutti insieme.

“Nel suo intervento il presidente Sandro Morgana, ha avuto parole di apprezzamento per la Delegazione barcellonese per l’intensa attività che riesce a portare avanti e poi ha voluto tranquillizzare i presenti in merito al nuovo decreto legislativo 36 del 2019, in cui viene abolito il vincolo pluriennale che verrà spalmato nei prossimi quattro anni e poi l’altro provvedimento riguarda il lavoro sportivo, un aspetto questo, che non dovrebbe interessare le società minori e giovanili, essendo che non ci sono compensi economici”.

Anche quest’anno è stato possibile seguire in diretta la manifestazione attraverso la pagina Facebook della Delegazione grazie alle riprese di 3Mtv, mentre la conduzione è stata affidata a Fabio Todaro, che ha già curato anche il format televisivo interamente dedicato al campionato di Terza categoria.

“Sono felice per la buona riuscita della manifestazione – ha dichiarato il presidente della Delegazione Giuseppe Molino a ridosso della serata – tutti i complimenti ricevuti appare doveroso da parte mia condividerli insieme ai miei collaboratori, con i quali giornalmente lavoriamo per rispondere a tutte le esigenze delle nostre società. Serate come queste, ci danno la spinta necessaria a migliorarci sempre di più – ha continuato Molino – la nostra mission sarà quella di valorizzare il grande lavoro che viene portato avanti dalle nostre società”.