Santa Lucia del Mela – Buona la prima a Santa Lucia del Mela. Un vero e proprio successo il primo turno del centro estivo organizzato dall’Amministrazione Comunale luciese, con l’impegno particolare dell’Assessore Benedetto Merulla, che si appresta a volgere al termine.

Un mix di esperienze che hanno vissuto i giovanissimi luciesi con un comune denominatore: divertimento. Giochi, sport, laboratori: tantissime le attività proposte in questo primo turno e che saranno protagoniste anche del secondo che si terrà a partire dal 17 luglio fino a fine mese.

Circa 80 bambini e bambine si alternano negli spazi del nuovo campetto di calcio a 5 per trascorrere insieme le mattine estive. A collaborare per la buona riuscita del centro l’Associazione Ossidi di Ferro con Elisa Calabrò e l’Assistente Sociale Rosalia Anna Calabrese.

Tante iniziative ludiche per i giovanissimi, che hanno coinvolto anche diverse realtà del territorio. Nei giorni scorsi i bambini e le bambine del Centro estivo comunale hanno fatto visita alla casa vinicola Vasari, eccellenza luciese. Grazie alla guida esperta di Giovanni Impalà e di Santo Vasari i bambini hanno scoperto le varie fasi di produzione del vino, dalla vigna all’etichettatura e hanno scoperto anche che il vino è vivo. Adesso tutto è pronto per il secondo turno che avrà inizio lunedì.

Ma non finisce qui. Sono programmate infatti molte visite guidate per scoprire le bellezze luciesi, le opere d’arte e la cultura della loro bellissima cittadina. Un modo per coniugare il divertimento all’amore verso il proprio territorio. In programma anche la visita di una delle più antiche pasticcerie dolciarie luciesi, Nicotina.

“L’obiettivo è stato quello di coinvolgere i ragazzini e farli divertire: obiettivo che abbiamo fino ad ora pienamente soddisfatto” dichiara l’Assessore Merulla, che rimarca l’importanza di iniziative per i più giovani che possano coniugare il divertimento con la conoscenza del territorio luciese