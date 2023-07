L’Associazione “Il Borgo” di Capri Leone ha presentato il proprio calendario estivo, con diversi eventi che sono inseriti nel cartellone dell’Estate Caprileonese 2023 e che prenderanno il via Mercoledì 19 Luglio con “Il Quizzone” in Piazza Vittorio Emanuele III a Capri Leone centro.

Tra gli altri appuntamenti nel mese di Agosto l’1 sono in programma i Gonfiabili per bambini e un Torneo di Briscola, il 7 verrà rappresentata la Commedia “Cu nesci arrinesci” del Gruppo Teatrale “Tra Palco e Realtà” di Frazzanò, l’11 Agosto sarà la volta dello Spettacolo di musica leggera con il trio “Free Music” (a seguire si terrà l’anguriata), e il 13 Agosto verranno allestiti i Mercatini estivi, si esibirà il gruppo folkloristico “Il Melluso” di Gioiosa Marea, e in conclusione ci sarà una degustazione di Pennette alla Norma.

Il primo evento del calendario estivo si terrà Mercoledì 19 Luglio alle ore 21:00 e si svolgerà “Il Quizzone” con Simone Mileti; si potranno formare delle squadre, con 6 partecipanti per ciascuna, e la squadra vincitrice otterrà un’entrata gratuita per 6 persone ad Etnaland.