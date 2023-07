Continua senza sosta la raccolta fondi dell’Associazione Matumaini Speranza Onlus per salvare Mabrouka, una bambina di 11 anni affetta da una grave deformità cardiaca chiamata Tetralogia di Fallot.

Manca veramente poco per raggiungere la quota di 20 mila euro.

Ad oggi, infatti, la raccolta fondi per l’intervento della piccola Mabrouka ha superato i 17.000 euro, – dichiara il Presidente Carmen Falletta –un altro piccolo sforzo e raggiungeremo i 20.000 euro necessari. È stata bellissima la risposta che tante persone hanno dato per sostenere le cure di questa bambina. È proprio vero, ogni bambino del mondo è responsabilità di ogni adulto del mondo. Andiamo avanti e continuiamo a diffondere per fare in modo che Mabrouka arrivi in Italia al più presto. Mabrouka vive in Libia con la sua famiglia, vogliamo farla venire in Italia con la sua mamma per essere operata dal dott. Sasha Agati al CCPM di Taormina e darle la possibilità di vivere. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, perché affinché tutto questo si realizzi, abbiamo aperto una raccolta fondi per un importo di 20.000 euro che servono per coprire i costi del trasferimento e dell’intervento. È una cifra importante ma non impossibile da raggiungere se agiamo insieme. L’unico canale autorizzato dal CCPM per la raccolta fondi è l’associazione Matumaini Speranza onlus di Milazzo attraverso il conto corrente bancario intestato a:

Matumaini Speranza onlus, IBAN: IT15P0503682290CC0661340708 – Causale: Mabrouka