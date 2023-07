Un Consiglio Comunale importante quello del 10 luglio a Pace del Mela, dove al primo punto all’ordine del giorno si è discusso del rendiconto finanziario. Rendiconto che è stato votato solo dalla maggioranza consiliare in quando l’opposizione ha deciso di non partecipare alla votazione.

Stessa cosa per il punto due che riguardava ul Piano ri riequilibrio. Nemmeno su questo punto la minoranza ha partecipato alla votazione.

“Nella seduta del Consiglio Comunale, -ha dichiarato la maggioranza consiliare- tra i vari punti all’ordine del giorno, si è proceduto all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2021 e all’adesione di un piano economico-finanziario di rientro. La procedura di riequilibrio è stata adottata con la finalità di ripristinare l’equilibrio economico e finanziario del Comune. Diversi sono i motivi alla base della procedura di riequilibrio, fra i quali i certamente quelli più importanti per la loro significatività sono i debiti fuori bilancio, originati da annosi contenziosi, i primi risalenti agli anni novanta e definiti dall’Amministrazione La Malfa nella precedente legislatura, con la sottoscrizione di transazioni vantaggiose per il Comune. L’avvio della procedura di riequilibrio è da ritenersi un atto dovuto, l’unico utile alla normalizzazione del bilancio”.

Danilo Pagano, in rappresentanza del Gruppo “Alternativa”, ha manifestato “preoccupazione e sconcerto derivanti dalle condizioni di evidente sofferenza in cui attualmente versa il Comune sotto il profilo economico-finanziario.”

Pagano afferma che “Ciò è testimoniato, oltre che dalla documentazione allegata alla proposta, anche dalla Relazione dei Revisori dei Conti e, parzialmente, dalla stessa relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il quale, ricordiamo, avrebbe dovuto essere approvato entro il 30/04/2022, secondo quanto stabilito dall’art.227 del TUEL. La cosa più preoccupante, a parte il netto ritardo, risulta dal fatto che l’Organo dei revisori attesta che il Comune è strutturalmente deficitario con un …disavanzo superiore a quello accertato con il rendiconto 2019 e 2020…, di oltre 4 milioni (€ 4.133.842,36 per la precisione). Per tale motivo l’Amministrazione ha deliberato in Giunta che per il risanamento dell’Ente sarà necessario aderire alla procedura di riequilibrio ex art.243 bis del D.Lgs. n.267/2000 con l’affidamento ad uno studio esterno della redazione di un Piano di rientro, dietro compenso professionale di €.30.500,00. Ci chiediamo se, con un bilancio in sofferenza, affidare un incarico di oltre Trentamila euro per un piano di riequilibrio, sia azione responsabile, considerando che Il Comune già dispone nella propria dotazione organica di figure professionali ad hoc.”

Per il punto 3 invece sono stati eletti commissari per la commissione elettorale Gianluca Marino, Danilo Rera e Anna Pagano. I consiglieri che invece saranno rappresentanti del Comune per L’Unione dei Comuni sono Rocco Nastasi, Giuseppe Cirino e Danilo Pagano.

Un altro punto importante approvato è stato quello relativo al Regolamento per il benessere degli animali. “Ci siamo impegnati, -hanno dichiarato dalla maggioranza durate la campagna elettorale, ad approvarlo alla prima seduta consiliare e così è stato. Il nostro è un comune pilota, sensibile alle problematiche ed alla tutela degli animali. Non a caso verrà istituita la figura del Garante degli Animali. Un regolamento completo che farà da apripista nell’hinterland.” Il gruppo Alternativa ha proposto di integrare la proposta della maggioranza con degli emendamenti. “Dopo un momento di sospensione, -dichiara il gruppo Alternativa – in seguito ad una mediazione con il gruppo di maggioranza, i due capigruppo alla presenza del presidente, hanno stilato una dichiarazione condivisa, messa a verbale con la quale si è impegnati al prossimo Consiglio Comunale di presentare gli emendamenti in maniera condivisa”.