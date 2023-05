Palermo – La Supergiovane Castelbuono si è aggiudicata la Coppa Italia di Promozione – Memorial “Orazio Siino”, imponendosi nella finale contro l’FC Misterbianco 5-3 dopo i calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano conclusi sul risultato di 1-1.

Il match di finale, disputato presso il Campo Comunale “Vincenzo Barone” di Modica, si è dunque deciso alla lotteria dei calci di rigore ed è stato decisivo il portiere del Castelbuono Randazzo, che è riuscito a neutralizzare ben 2 tiri dal dischetto dagli avversari (hanno fallito il penalty Maesano e Sinatra). I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1 per via delle reti di Rosone e Maesano, punteggio confermato anche dopo l’extra time.

Il Castelbuono festeggia la vittoria della Coppa Italia, dopo aver conquistato la scorsa settimana la promozione in Eccellenza, grazie all’arrivo nella finale (infatti l’FC Misterbianco aveva già ottenuto l’approdo in Eccellenza, vincendo il Girone D di Promozione). La Supergiovane Castelbuono è stata infallibile nei tiri dal dischetto, con le realizzazioni di Di Domenico, Marguglio, Rosone e Di Salvo; per l’FC Misterbianco hanno segnato i rigori Luca e Crisiglione.