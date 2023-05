Castroreale – Si sono disputati oggi pomeriggio i match di ritorno delle semifinali di Coppa Sicilia – Memorial “Filippo Lentini“, competizione riservata alle formazioni di Prima Categoria, che hanno visto l’approdo in finale di Aquila Bafia e San Giorgio Piana, con quest’ultima squadra che ha ottenuto il salto in Promozione grazie all’arrivo in finale.

Il San Giorgio Piana, dopo il pareggio 1-1 dell’andata, si è imposto in trasferta 2-1 contro il Monforte San Giorgio, con il triplice fischio del direttore di gara Fragalà di Acireale giunto in anticipo all’80’, dopo le vibranti proteste dei locali in seguito alla concessione e successiva trasformazione di un calcio di rigore degli ospiti. I giocatori, mister Giancarlo Ferrara, la dirigenza e i tanti tifosi giunti al Comunale “Mariano Donia” di Monforte San Giorgio hanno festeggiato al termine dell’incontro, attendendo l’esito finale dell’altra semifinale tra Aci e Galatea e Aquila Bafia.

La promozione è stata ottenuta dal San Giorgio Piana, in seguito alla vittoria esterna dell’Aquila Bafia 1-0 contro l’Aci e Galatea, dopo il successo 1-0 anche all’andata; a decidere la gara è stato Simone Mastroieni, autore della rete pure nel match della scorsa settimana. L’Aquila Bafia aveva già conquistato la Promozione, vincendo il Girone D di Prima Categoria, e questo permette anche al San Giorgio Piana di brindare alla Promozione. La finale di Coppa Sicilia tra Aquila Bafia e San Giorgio Piana dovrà ancora essere definita.

Il San Giorgio Piana nella sua gara è andato in vantaggio al 16′ con un preciso stacco di testa del capitano Gaglio, che su corner di Vitrano ha battuto il portiere locale Trimarchi. Il pareggio del Monforte San Giorgio è arrivato al 33′ con una perfetta punizione dal limite di Paolo Cannuni, che non ha lasciato scampo all’estremo difensore ospite Campanella. L’episodio che ha deciso il match è giunto al 76′, quando l’arbitro ha concesso un calcio di rigore al San Giorgio Piana per un fallo del portiere Trimarchi ai danni di Montalbano; grandi le proteste dei calciatori locali per la concessione della massima punizione, ma il direttore di gara è stato irremovibile sulla sua decisione. Dagli undici metri si è presentato Vitrano, che ha spiazzato Trimarchi siglando il 2-1. Le proteste dei giocatori locali sono proseguite e l’arbitro, insieme ai due assistenti, dopo aver estratto il cartellino rosso ai danni di Trimarchi, ha ritenuto che non ci fossero più le condizioni per proseguire la partita e ha operato il triplice fischio all’80’.