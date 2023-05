Novità per la toponomastica autostradale che vedrà “Tindari” e “Marinello” in aggiunta al nome di “Patti”.

L’integrazione è stata ufficialmente richiesta al Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) dalla vicesindaca Eliana Raffa: «Un’impennata di orgoglio anche in ossequio a ragioni di giustizia formale e sostanziale, atteso che tanto Tindari quanto Marinello ricadono sul territorio pattese». Quella che potrebbe apparire come una semplice dicitura, in realtà, rappresenta oggetto di valutazione amministrativa ormai da anni, con motivazioni che esulano da sterili ragioni campanilistiche.

Abbinare il nome di “Tindari” a quello di “Patti”, infatti, porterebbe a risolvere forti “confusioni territoriali”, ancor più ingannevoli per i visitatori provenienti da luoghi lontani. Rettificare le indicazioni autostradali relative a entrambe le carreggiate di Messina e Palermo rappresenta l’inizio di un impegno promozionale più ampio, fugando errate attribuzioni delle rinomate località ad altri enti viciniori.

“Ridefinire i confini” anche attraverso queste modifiche porterebbe a ricadute positive in termini di marketing, facendo leva sull’attenzione turistica vivacemente rivolta ai due siti pattesi, vagliati persino dall’Unesco come potenziale patrimonio dell’Umanità. Anche per questo la riserva naturale dei Laghetti di Marinello, area naturale protetta dal 1998, e il Santuario del Tindari con annesso Teatro greco rappresentano per Patti un inestimabile valore identitario.

A ricevere l’istanza, questa volta, un funzionario che ben conosce quanto siano profonde e sentite le radici della questione posata sulla tavola rotonda del Consorzio, essendo lo stesso Filippo Nasca, neo-presidente del CAS, proprio di Patti. La missiva non ha ancora ottenuto un riscontro ufficiale, ma informalmente sarebbe già giunto parere favorevole considerato pure che la precisazione grafica non comporterebbe spese considerevoli.