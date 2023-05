Con voto unanime, il consiglio comunale ha approvato il regolamento comunale per l’istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Sino ad ora, come evidenziato nei vari interventi, solo Stato, Regione e due Province a statuto speciale si erano dotate di tale strumento, che costituisce una indubbia garanzia per i minori. Merito di aver portato avanti, prima in commissione e quindi in aula, la proposta il gruppo “CambiaMente” rappresentato dai consiglieri Maria Magliarditi e Antonio Amato, anche se un ruolo importante lo aveva avuto anche il consigliere Antonio Foti che, nel 2017 aveva presentato la proposta e che ha sottolineato che adesso si completa l’iter.

A chiarimento, Ficarra spiegava che la bocciatura della precedente iniziativa richiamata da Foti riguardava una mozione con cui si dava indirizzo all’amministrazione per regolamentare la materia mentre i consiglieri devono votare ora il regolamento per l’istituzione del garante. Sulla bocciatura di una precedente proposta si è soffermato Andaloro, non esitando però a considerare che con l’approvazione del regolamento si dà anche una risposta a richieste dei giovani.

In chiusura, la soddisfazione dell’assessore ai servizi sociali Pasquale Impellizzeri, mentre il responsabile del settore Servizi Sociali, Filippo Santoro ha espresso soddisfazione per il fatto che Milazzo si sia dotata di tale figura, informando le forze politiche che presto il Comune si doterà di altre cinque assistenti sociali, permettendo di coprire con una unità di personale 4000 abitanti a fronte dei 30000 che deve assicurare l’attuale organico.

Il presidente di seduta, Mario Sindoni evidenziando che le nuove assunzioni sono conseguenti pure alle risorse di bilancio ed alla nuova situazione economica del Comune che l’ha permesso, ha aggiornato i lavori a giovedì prossimo alle 19, con l’esame delle tante interrogazioni e mozioni iscritte all’ordine del giorno.