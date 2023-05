Nuovo appuntamento editoriale, in occasione della XIII edizione del Il Maggio dei Libri 2023 – “Il mondo è un libro”, organizzato dalla I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale” Servizio “Cultura” Ufficio Biblioteca “Giovanni Pascoli” della Città Metropolitana di Messina.

Martedì 16 maggio, ore 16.00, presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”, presentazione del libro “Catemoto De Luca II, lo Zar di Fiumedinisi”, Casta editore. L’opera rappresenta il più recente saggio di Emilio Pintaldi ed è incentrato sulle modalità comunicative dell’ex sindaco di Messina.

Pubblicato a tre anni dall’uscita del primo saggio intitolato “Catemoto De Luca”, costituisce una revisione del testo, un corposo aggiornamento sull’evoluzione deluchiana nell’uso degli strumenti mediatici e delle modalità adottate.

La prefazione del volume è stata affidata al giornalista scrittore Pino Aprile, autore del best seller “Terroni”, la postfazione è di Alessandro Russo, oppositore di De Luca nella scorsa legislatura.

Intenso il percorso professionale di Pintaldi.

Giornalista professionista con oltre 30 anni di attività alle spalle, per 22 anni è stato corrispondente da Messina del quotidiano “il Giornale di Sicilia, ha lavorato anche con “la Sicilia” e con il ruolo di caposervizio nel settimanale “Centonove”, per oltre vent’anni a Radio Messina Uno Special, corrispondente dell’emittente televisiva regionale Tgs, ha lanciato e condotto per sette anni la fortunata trasmissione “Malalingua”, collabora con La Wdr la Radio di Stato tedesca, docente a contratto del corso di laurea in mediazione culturale e linguistica che si tiene al Consorzio universitario di Agrigento, attualmente è redattore di Rtp, dove conduce il talk “Scirocco”, e collaboratore del quotidiano Gazzetta del Sud.

Ad introdurre l’appuntamento saranno l’avv. Anna Maria Tripodo, dirigente di Palazzo dei Leoni, e le Responsabili de “il Maggio dei Libri” e della Biblioteca “Giovanni Pascoli”, dott.ssa Rosaria Landro, e della Galleria d’Arte “Lucio Barbera”, dott.ssa Daniela Cucè Cafeo.