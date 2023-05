Non solo clamore, ma anche tristezza, sconcerto, sconforto. La storia del 50enne messinese che nascondeva in casa il cadavere dell’amico morto diversi mesi fa delinea i contorni di un quadro di miseria, disperazione. Indifferenza per certi versi.

Quell’uomo originario di Melito Porto Salvo, in Calabria, che sembrava sparito nel nulla era in realtà cadavere nell’appartamento dell’amico a Bordonaro e nessuno si era accorto di nulla. Adesso il 50enne è indagato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato e nei prossimi giorni sarà interrogato. Il cadavere è stato rinvenuto in pigiama e calzini. Non si conoscono ancora le cause della morte. Giaceva tra rifiuti e oggetti di ogni tipo accatastati in quella casa.

In quella casa anche un documento contraffatto, una carta d’identità forse utilizzata dal padrone di casa per riscuotere il sussidio percepito dall’amico alle Poste. Gli inquirenti vogliono capire come il reggino Ferdinando Testa sia finito in quell’abitazione e come mai nessun familiare abbia chiesto notizie dell’uomo che doveva scontare cinque anni di reclusione. Domande sulle quali le indagini puntano a fare chiarezza. FOTO: ARCHIVIO