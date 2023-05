“Inclusivity Village, siamo tutti uguali e diversi” è lo slogan scelto per la giornata contro la omobitransfobia in programma il 17 maggio.

Una giornata pensata non come fine a se stessa – ha spiegato l’assessore Liana Cannata-, ma come amministrazione comunale ce ne siamo sempre occupati e continueremo a farlo, attraverso la condivisione di iniziative ed eventi, con una finestra di dialogo sempre aperta con Arcigay e lo sportello LGBTQIA+, cercando di portare avanti quelle che sono le azioni concrete delle politiche attive e che possano avere un risultato efficace nel contesto cittadino e territoriale. Obiettivo della manifestazione è lanciare quindi un messaggio di inclusione socio-culturale, in sintonia con le finalità del progetto Messina 2030 – Green Events, relativamente all’ambito tematico della prevenzione e del contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, identità di genere e disabilità, portando avanti i 17 obiettivi all’interno dell’Agenda ONU”.

“Inclusivity Village”, all’insegna dello slogan “Siamo Tutti Uguali-Diversi”, rientra nella programmazione degli eventi collegati allo Stretto Pride patrocinati dal Comune e dalla Città Metropolitana di Messina; l’Ateneo messinese e la Consulta Provinciale degli Studenti; il Conservatorio Arcangelo Corelli; e il gruppo Caronte&Tourist. Alla stesura di un programma ricco e variegato di appuntamenti hanno collaborato Arcigay Messina Makwan, l’associazione A.B.A. Therapy & naturamica, l’azienda agricola Villarè di Marzia Villari, la scuola di ballo Ar Cuban Street del maestro Antonio Roccamo, l’Avis Messina, i reparti di malattie infettive dell’azienda Policlinico e del Papardo, Francesca Mancuso, massaggio Tahi maestro di yoga, Panta Rei Messina, Nutrimenti Terrestri, Consulta provinciale, Officina del Sole, centri antiviolenza (Cirs, Pink project, Una di noi Cedav, Eva luna), famiglie arcobaleno, Mary Gitto, Emergency, Crisafulli, incontro con il regista (Roberto Cannavò), domande anonime con Enrico Interdonato, pedagogista, educatori Messina Social City e Street Artist. Sarà una giornata aperta a tutti.