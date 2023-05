Mentre c’è chi sporca e abbandona rifiuti in strada o in mare, deturpando le bellezze naturalistiche, per fortuna, c’è anche chi si dà da fare per ripristinare i luoghi.

È il caso di Maurizio Prisutto, referente dell’associazione nazionale Plastic Free, che sta portando avanti un’iniziativa di sensibilizzazione contro il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza che, non esiste un Pianeta B.

Lui, che non è di Patti, arriva da Augusta in provinciadi Siracusa, ma qui ha deciso di acquistare casa nella frazione marinara di Mongiove, da diversi giorni, ha deciso di ripulire tutto il borgo marinaro dalla plastica e dai rifiuti abbandonati.

Con l’acquisto della casa – afferma Maurizio Prisutto- ha acceso in me un sogno, quello di ripulire tutta la frazione dai rifiuti che, abbandonati nell’ambiente, ne hanno deturpato la bellezza naturalistica. Questo sogno pian piano si sta avverando e, ad oggi, sono arrivato al nono giorno di raccolta, raccogliendo quasi una tonnellata di rifiuti che sto differenziando e che vengono ritirati dalla ditta che raccogli i rifiuti.

Nel sentirsi gratificato per ciò sta compiendo, Maurizio, nutre un desiderio nel suo cuore, quello di poter allargare l’iniziativa su tutto il territorio, e a tal proposito lancia un appello, a chiunque lo volesse aiutare e collaborare sul campo o a diffondere l’iniziativa.

La raccolta dei rifiuti, che prevede la durata di almeno altri dieci giorni, riprenderà lunedì mattina.

Nel frattempo, il rappresentante dell’associazione nazionale Plastic Free, sta mappando il territorio indicando le zone bonificate.

Per chi volesse partecipare all’iniziativa, può contattare l’associazione al seguente numero: 3345090510.