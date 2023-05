C’è tempo fino alle ore 12 di domani per depositare istanza relativa alle “borse di studio rivolte agli studenti meritevoli delle superiori che vogliano sperimentare un periodo di studio all’estero”.

A valere sul bilancio d’esercizio 2023, il Comune di Patti intende procedere per l’anno scolastico corrente alla corresponsione di 3.000 euro attraverso l’elaborazione di una graduatoria dei richiedenti.

Le somme residue individuate sul capitolo di spesa della Pubblica istruzione verranno investite “nell’ottica dello sviluppo della conoscenza delle diversità culturali e linguistiche, specie europee, per garantire i molteplici vantaggi quali la conoscenza di stili di vita diversi che costituiscono un ricchissimo bagaglio di esperienze e strumenti utili ad un inserimento più agevole nel mondo del lavoro sempre più globalizzato e multiculturale”.

«Un contributo che, seppur modesto, può rappresentare uno slancio di vita per gli uomini e le donne di domani – evidenzia Federico Impalà, neo-assessore alla pubblica istruzione e alle politiche giovanili – nella consapevolezza che molte famiglie non si trovino nelle condizioni economiche per sostenere i loro figli in percorsi certamente importanti ma anche onerosi. Inibire esperienze formative nell’età di maggior grinta può lasciare ferite talvolta non risanabili, per questo consentire l’acquisizione di quanti più strumenti possibili rimane l’obiettivo prioritario di ogni valida amministrazione».

Per provare ad accedere alle borse di studio, gli studenti tra i 15 e i 19 anni dovranno protocollare le domande entro il 15 maggio. Fra i concorrenti verranno selezionati i più meritevoli, parametro che a parità di punteggio verrà seguito dall’ISEE, dal maggior numero di componenti nel nucleo familiare e dalla maggiore età.

«L’incentivo riservato prima di tutto alla meritocrazia – conclude Impalà – ricorderà ai giovani la necessità di farsi trovare sempre preparati».