Al via la 1ᵅ edizione del “Maggio Musicale”, a cura della ProLoco di Patti e del segretario Lorenzo Scolaro. Già maestro nonostante la giovane età della banda musicale “Silvio Grillo” della città, grazie alle prestigiose esperienze lavorative e sempre formative come, prima dell’attuale con il Teatro Lirico di Cagliari, quella dei due anni al Teatro alla Scala di Milano, e potendo contare sull’appoggio dei colleghi con cui condivide l’amore per la musica, il 25enne Lorenzo Scolaro ha messo a punto un calendario che accontenterà i gusti di tutti, passando dalle tradizioni sino alla musica Disney.

Nei giorni 14, 20, 21 e 28 del mese in corso centinaia di musicisti raggiungeranno Patti. La prima serata, a partire dalle 19 presso la Villa Comunale, verrà inaugurata da “Sicilian Horn Ensemble”, radunando per l’occasione una decina di cornisti provenienti da tutta la Sicilia, a cui non mancherà di prendere parte lo stesso maestro Scolaro. Alla stessa ora ma in piazza dei Marinoti il secondo appuntamento che ospiterà, da Messina, “La Compagnia dei Balocchi” ed il coro che canterà brani estrapolati dai più celebri musical della Disney.

In coproduzione con la delegazione siciliana di “Anbima” (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome), domenica 21 il lungomare di Patti Marina verrà animato dal “Raduno bandistico”: alle 18 avrà inizio una spettacolare sfilata di più bande che, dalle 21, si alterneranno in concerto. Infine, sempre a partire dalle 19, per l’ultima serata fissata all’ultima domenica di maggio, l’incontro è previsto nel suggestivo centro storico pattese con un “recital” pianistico in piazza Niosi, con l’apertura riservata alle scuole e, a seguire, le esibizioni di Alessandro Spanò, Mario Cuva e Marco Zappia al pianoforte a coda noleggiato dalla ProLoco.