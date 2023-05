Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, Maurizio Croce, ha firmato il decreto che dà il via libera all’appalto integrato per il 1° stralcio del consolidamento del costone roccioso sovrastante la ‘Ngonia del Tono.

Il finanziamento originario del Ministero per la Transizione Ecologica è stato implementato dalla struttura commissariale di oltre 300 mila euro ed ammonta a 7 milioni e mezzo. Adesso potrà essere avviato l’iter di gara per individuare l’operatore economico per la redazione della progettazione esecutiva e la messa in sicurezza del costone sovrastante la ‘Ngonia del Tono, comprese le parti sottostanti di via Manica, ivi incluso il potenziamento della regimentazione delle acque meteoriche anche di via delle Magnolie che necessita di un urgente intervento per evitare il verificarsi di situazioni di pericolo.

«Accogliamo con soddisfazione il provvedimento del commissario Croce che ringraziamo per la costante attenzione nei confronti del nostro territorio – afferma l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo – e prendiamo atto positivamente dell’aumento delle somme disponibili per finanziare la nostra progettazione definitiva che consentirà di assicurare la messa in sicurezza di una porzione importante di costone roccioso. Vorrei anche sottolineare la sinergia tra il gruppo di lavoro interno al Municipio e professionisti esterni che li hanno coadiuvati per consulenze specialistiche di supporto e progettazione strutturale (geotecnica, idrologica e idraulica). Ora auspichiamo che l’aggiudicazione dell’appalto si definisca in tempi brevi e i lavori possano iniziare».