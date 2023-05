Il Palermo cade 2-1 a Cagliari e rinvia il discorso play off a venerdì prossimo, quando ospite al Barbera sarà il Brescia. La sconfitta consente comunque di tenere l’ottavo posto in graduatoria, in vantaggio sulle dirette concorrenti. Il Palermo sarà padrone del suo destino: dovrà solo battere i lombardi.

La sconfitta in terra di Sardegna ha lasciato l’amaro in bocca ai rosanero per come è arrivata. Il Palermo era infatti passato in vantaggio al 16’ sugli sviluppi di calcio d’angolo: Tutino dalla bandierina, colpo di testa di Marconi, Segre si avventa sul pallone e realizza. Il vantaggio dura solo nove minuti. Su una rimessa laterale, quattro giocatori rosanero lasciano Deiola da solo: tiro dal limite dell’area e Pigliacelli battuto.

Nella ripresa, Palermo in dieci per l’espulsione di Marconi causa doppia ammonizione. I siciliani smettono di giocare, il Cagliari ci crede. Lapadula al 19’ realizza il vantaggio dei sardi in diagonale. Finisce 2-1 e adesso al Palermo serve vincere per continuare a sognare la Serie A. FOTO: Tullio Puglia da Facebook Palermo FC