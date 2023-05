Turista polacco aggredito per rapina in pieno centro a Catania, è in prognosi riservata

L’uomo è caduto a terra, battendo violentemente la testa

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Un turista polacco di 35 anni è rimasto gravemente ferito durante un tentativo di rapina nella zona di Piazza Stesicoro, nel centro di Catania. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato aggredito da un extracomunitario che gli ha rubato il cellulare, facendolo cadere a terra, battendo violentemente la testa e riportando un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i poliziotti dopo l'allarme lanciato dai residenti. Il turista si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Garibaldi.

