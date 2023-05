Messina – Il Messina ottiene la permanenza in Serie C, grazie al successo casalingo 1-0 sulla Gelbison nel match di ritorno del playout del Girone C.

La formazione messinese, guidata da mister Ezio Raciti, si impone grazie alla rete decisiva all’82’ di Antonino Ragusa; il risultato viene salvato dall’estremo difensore Ermanno Fumagalli, che nel finale di gara compie almeno 3 fantastiche parate, mantenendo la sua porta inviolata.

Al Messina è bastato l’1-0, dopo la sconfitta dell’andata con lo stesso risultato, per via del miglior piazzamento al termine della stagione regolare; al “Franco Scoglio“, gremito per l’occasione con circa 5.000 persone che hanno riempito lo stadio messinese, grande l’emozione e la gioia dei tifosi, che hanno esultato per la salvezza con cori e fuochi d’artificio.

Al 6′ il Messina si rende pericoloso, prima con una combinazione sulla destra tra Kragl e Fofana, poi Balde liscia il pallone e Perez da pochi passi manda a lato. Al 13′ risponde la Gelbison con un contropiede di Kyeremateng, ma il calciatore ospite poi manda sull’esterno della rete. Al 20′ il Messina va vicinissimo al vantaggio con una conclusione dal limite dell’area di Ferrini, ma è pronto il portiere ospite D’Agostino che arriva all’incrocio dei pali e si salva in angolo. Al 39′ il Messina protesta per una possibile trattenuta sul difensore Ferrara in area di rigore, ma il direttore di gara lascia correre.

Nella seconda frazione di gioco la Gelbison va vicina alla rete al 57′ con il capitano Fornito, che impegna dal limite Fumagalli. Al 68′ il neoentrato del Messina Curiale spreca davanti a D’Agostino, il quale respinge la sua conclusione ravvicinata. All’82’ arriva la rete decisiva, che fa esplodere letteralmente il “Franco Scoglio“; Ferrini sfonda sulla fascia sinistra e mette in area per Ragusa, che anticipa tutti con una zampata e batte D’Agostino. Nel finale il portiere del Messina Fumagalli si erge a protagonista del match, compiendo 3 interventi miracolosi e permettendo alla propria squadra di conquistare la salvezza.